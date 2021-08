Empleados pervertidos de Disney acusados de abuso sexual de niños en Florida

Tres empleados de Disney World se encontraban entre las 17 personas arrestadas en una operación encubierta de sexo infantil en Florida, anunciaron las autoridades policiales.

En la operación, denominada “Operación Child Protector”, agentes encubiertos se hicieron pasar por niños de 13 y 14 años en las redes sociales y aplicaciones de citas entre el 27 de julio y el 1 de agosto de este año.

Los encubiertos se pusieron en contacto con cada uno de los sospechosos antes de proponer que se reúnan en un lugar en el condado Polk, donde fueron arrestados. En total, las detenciones dieron lugar a 49 cargos por delitos graves. Los arrestados tienen entre 26 y 47 años y son residentes de Florida, excepto un hombre de 33 años de Los Ángeles (California).

Uno de los detenidos es Kenneth Javier Aquino, de 26 años, salvavidas en Animal Kingdom Lodge, en Disney World. Cuando fue arrestado aún vestía su uniforme de trabajo, según la oficina del alguacil.

Aquino participó en una conversación en línea en las redes sociales con un oficial, haciéndose pasar por una niña de 13 años, dijeron las autoridades. Luego le pidió a la “adolescente” que le enviara fotos y él le mandó un video explícito de sí mismo.

Los otros dos empleados de Disney detenidos son Jonathan McGrew (34) y su novia Savannah Lawrence (22). Un representante de Disney World no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios, señaló New York Post.

“Lo que ves en este tablero… son desviados. Increíbles desviados”, dijo el alguacil del condado de Polk, Grady Judd, en una conferencia de prensa, señalando fotos de los presuntos pervertidos. “Para su disgusto, en lugar de reunirse con niños pequeños, fueron recibidos por agentes de la ley que estaban encubiertos en línea haciéndose pasar por niños”.

El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil durante la pandemia, por la falta de actividad escolar, deportiva y recreativa, y el mayor tiempo de adultos y niños en línea.

