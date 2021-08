Estudiante colombiana denuncia discriminación de maestra por hacer trabajo escolar de “Yo soy Betty, la fea”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

No cabe duda que uno de los grandes éxitos a lo largo de la historia de la televisión latinoamericana es la telenovela “Yo soy Betty, la fea”, la cual a 22 años de su estreno, siguen siendo un hit en todo el mundo.

A pesar de que “Yo soy Betty, la fea” cuenta con gran popularidad, lo cierto es que también cuenta con un sinfín de detractores, como pareciera ser una maestra en una universidad de Argentina, la cual ha sido señalada de cometer un acto de discriminación en contra de una de sus alumnas, colombiana de nacimiento, luego de que esta presentara un trabajo escolar basado en dicha telenovela.

La usuaria de Instagram @lindaisabellat compartió en su perfil la terrible experiencia que vivió con una de sus profesoras de la Universidad de Belgrano en Buenos Aires. La estudiante estudia en esta institución la carrera de Dirección y Producción de Cine, Televisión y Radio.

En su post, la estudiante asegura tener un buen desempeño académico y por lo tanto, no comprende cómo algunos maestros le han hecho ver las suyas, a tal grado que los señala de haber cometido actos de discriminación en su contra.

El último episodio de este tipo fue el que vivió recientemente al presentar su último trabajo para acreditar la materia de Dirección de Arte, el cual se trató de una investigación sobre “Yo soy Betty, la fea”, el cual fue desestimado por completo por parte de la maestra argentina.

“¿No tenés una cultura de ver buen cine? Es espantoso todo lo que me estás mostrando. Pero no es porque me guste o no me guste, es por la mala calidad de las referencias…”, le dice la maestra a la estudiante cuando esta última intentaba explicar su proyecto de investigación. “¿Vos no ves cine, series, fotografías? Digo, ¿para qué estudias una carrera audiovisual?”, replica la profesora vía videollamada.

En otras partes del video, la maestra se refiere a “Yo soy Betty, la fea” como una telenovela “espantosa”, con muy mala calidad audiovisual. Acto seguido, la alumna y la profesora discuten, ya que la joven argumenta que la ha tratado mal desde que toma clases con ella.

Además del incidente relacionado con este trabajo, la alumna reveló que hace un tiempo, también sostuvo un altercado con esa maestra pues esta última le había reclamado que no se había aprendido los nombres de algunos equipos de fútbol de Argentina para otra actividad académica.

“Después de varios años de maltrato verbal y psicológico, de lo cual tengo testigos y como consta en el video; injustamente me ha puesto a dudar de mis capacidades al punto de hacerme pensar en renunciar a mi sueño, a mi título, a mis 5 años de trabajo incansable en una experiencia que debería ser maravillosa y se ha convertido en una tortura para mí y todo, por el hecho de ser colombiana”, escribió la estudiante en Instagram.

