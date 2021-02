Actriz de ‘Betty, la fea’ vive en un asilo por una conmovedora razón: “No quería ser una carga para nadie”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

A más de 20 años de su estreno, la telenovela colombiana ‘Yo soy Betty, la fea’ sigue manteniendo su éxito y sus personajes siguen siendo recordados a nivel internacional.

Tal como lo es Dora Cadavid, quien dio vida a Inesita dentro de la trama y que era parte del “Cuartel de las feas”, en el que representaba la figura materna, pues aconsejaba y corregía a sus amigas cuando era pertinente.

Lo que muchos no saben es que, desde hace un tiempo, la actriz de 83 años, tomó la decisión de vivir en un asilo debido a que una lamentable pérdida cambió el rumbo de su vida.

Pues quien fuera su único hijo, falleció a los 52 años a consecuencia de un cáncer que padecía y desde ese entonces, residió por un tiempo con su nuera y nieta, pero no quería ser una carga para nadie, por lo que con ayuda de unas sobrinas decidió instalarse en un hogar para adultos mayores.

“Mis sobrinas estaban muy preocupadas porque yo viviera sola y tú sabes que uno con esta edad no debe estar solo en ninguna parte y yo no quiero ser carga para nadie. Entonces ellas, muy inteligentemente, buscaron un lugar donde yo estuviera a gusto y aquí me lo encontraron. Yo no puedo sacrificar a una nuera y una nieta, su vida conmigo”, mencionó la actriz en 2018 en entrevista para ‘Lo sé todo’, programa colombiano.

Mismo espacio donde reveló su opinión respecto a la muerte: “No es que no le tema, le tengo mucho respeto y le pido a Dios que cuando me la dé, me la dé dormidita y que yo no me dé cuenta”, expresó.

Cabe mencionar que, afortunadamente, sus familiares, amigas y compañeras de la novela continúan visitándola para darle ánimos, saber cómo está y manifestarle todo su apoyo.

Cadavid, de 83 años, tuvo presencia en más de 45 producciones entre las que se destacan: ‘Café con aroma de mujer’ y ‘Francisco el matemático’, así como varias obras de teatro.

