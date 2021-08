Horror y heroísmo en el Metro de Nueva York: pasajero rescató a discapacitado caído a las vías y otro fue apuñalado

Humanidad y crimen: situaciones muy contrastantes se vivieron en el caótico Metro de Nueva York con apenas horas de diferencia, el miércoles.

Muy temprano, un hombre de 47 años fue apuñalado en el estómago la madrugada del miércoles poco después de las 3 a.m., cuando intentaba abrirse paso entre una pareja que estaba bloqueando una escalera mecánica en la estación Broadway Junction, en Brooklyn, dijo la policía.

Jareill Finely (28) y Alasha Landall (25) fueron detenidos tras el ataque con cuchillo a la víctima no identificada, quien fue llevada al Brookdale University Hospital, en condición estable, reportó Daily News.

Horas más tarde, un pasajero saltó a las vías para salvar heroicamente a un hombre en silla de ruedas que había caído aparentemente de manera accidental en la estación Union Square de Manhattan. La dramática escena fue captada en video, mostrando el rescate entre varias personas, segundos antes de que llegara un tren.

NYPD, que tiene una comisaría en esta estación, confirmó que el incidente ocurrió alrededor de la 1:30 p.m. A la víctima, que no fue identificada, la trasladaron al Bellevue Hospital consciente y en condición estable. El nombre de su valiente rescatista tampoco fue divulgado, indicó New York Post.

This afternoon in Union Square a man in a wheelchair somehow ended up on the subway tracks. Luckily, a Good Samaritan jumped down and rescued the man about 10s before the train came into the station. Huge shoutout to whoever the guy is who jumped down to help! #subwaycreatures pic.twitter.com/Uhx2drg2NH

— Rick (@SubwayCreatures) August 4, 2021