Adiós al 10: los mejores memes de la despedida de Lionel Messi del Barcelona

Lionel Messi se despidió con mucha tristeza del FC Barcelona. El adiós al club de sus amores en este momento no era una situación para la que el argentino estaba preparado. Él lo sufrió más que todos, pero su dolor se extendió a todos los fanáticos culés, que nunca vieron sufrir así a su máximo ídolo. Para alivar el mal trago, vamos a convertir la tragedia en comedia gracias a los mejores memes de su despedida.

El primero de ellos hace referencia a una escena de las películas de Spiderman. Porque sí, los fanáticos del Barcelona no podrán dejar de pensar en la cara de Messi, visiblemente afectado, a la hora de decir adiós.

Una batalla usual en internet es acerca de quién llora o sufre más por hechos de la vida cotidiana: los hombres o las mujeres. El debate probablemente nunca termine, pero sí hay una certeza: el dolor de Messi unió a todos.

Messi lloró, y mientras el shock era masivo en el mundo del fútbol, automáticamente nacía un meme. Todos recordamos aquel meme de Michael Jordan llorando, el cual sigue vigente… y ahora tiene un acompañante en la historia de la red.

Messi seeing his crying pictures being used as a meme Michael Jordan: pic.twitter.com/Afe83PmCxc

Y sí, la clásica temática de los hijos esperando una sorpresa de sus padres se volvió a hacer presente con Messi. Cómo duele este momento.

When your mum drives past McDonald's and says “we’ve got food in the fridge” pic.twitter.com/i07nz8nM9t

— ODDSbible (@ODDSbible) August 8, 2021