Denunciante del gobernador Andrew Cuomo asegura que él “violó la ley” al acosarla sexualmente

La asistente ejecutiva del gobernador Andrew Cuomo, que lo denunció criminalmente por tocamientos y acoso sexual se identificó públicamente en televisión el domingo y aseguró que el mandatario demócrata “violó la ley” y debe “rendir cuentas” por ello.

Brittany Comisso aparecía con el seudónimo ‘Asistente Ejecutiva # 1’” en el informe de la Fiscalía General del Estado presentado la semana pasada y en que que concluye que Cuomo acosó sexualmente a 11 mujeres en el entorno de trabajo y que ha desencadenado numerosas peticiones de su dimisión.

Comisso reveló su identidad en una entrevista con el programa ‘CBS This Morning’ y el diario Albany Times Union que sería emitida este lunes y de la que el canal ofreció un adelanto el domingo.

Preguntada por el motivo de la denuncia penal que interpuso el jueves contra Cuomo ante la Oficina del Alguacil de Albany, la capital del estado, la antigua empleada de Cuomo aseguró: “Era lo correcto. El Gobernador tiene que rendir cuentas”.

