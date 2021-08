Lista de de famosos que no fueron invitados al cumpleaños de Barack Obama.

Los organizadores de la fiesta con la que Barack Obama celebró su 60 cumpleaños este fin de semana en su mansión de Martha’s Vineyard se enfrentaron a la peor pesadilla de cualquier profesional que se dedique a la planificación de eventos cuando se vieron obligados a remodelar toda la lista de invitados apenas unos días antes de la fecha clave, sobre todo cuando de famosos se trata. Justo varios medios han hecho conteo de quién faltó a la celebración y hay toda una lista de los mismos.

Según se informó de antemano, el expresidente de los Estados Unidos Barack Obama, tomó la decisión de reducir el número de asistentes debido al aumento de contagios por la variante delta del coronavirus, limitando la reunión a “amigos cercanos y familiares”. O al menos esa era la versión oficial. Pero en ese trayecto, pues famosos de él que serían bien cercanos, quedaron en una lista de no invitados a su fiesta de su cumpleaños.

En la práctica, los grandes nombres del mundo del entretenimiento y famosos que figuraban en la lista original seguían estando invitados, como Beyoncé y Jay Z, Dwyane Wade y Gabrielle Union, Tom Hanks, Don Cheadle, Stephen Colbert o John Legend y su esposa Chrissty Teigen, a pesar de que la reputación de esta última no atraviesa su mejor momento por un escándalo relacionado con unos tuits antiguos que vieron la luz hace semanas. Pero entonces vamos con la lista de los que no recibieron la invitación.

Todos ellos se reunieron en la fiesta de cumpleaños de Barack Obama a la que acudieron al menos tres centenares de personas y en la que se prohibió que se tomaran fotos para garantizar la intimidad del cumpleañero, aunque en las redes sociales se ha filtrado un video suyo bailando y dominando la pista de baile sin mascarilla. Entonces, ¿quiénes se perdieron finalmente esta cita tan exclusiva? Los principales miembros de la antigua administración Barack Obama que en un principio estaba previsto que le acompañaran para celebrar su entrada en una nueva década vital como su antiguo jefe de estrategias de campaña David Axelrod, y varias celebridades como los humoristas como Conan O’Brien, David Letterman y Larry King, (este último por haber fallecido recientmente)

Here's a video of Obama and several other people maskless while partying for his birthday.

The public has been told the Delta Variant is so dangerous we might have to shutdown again.

Meanwhile, Obama can party maskless and it's apparently 100% safe. pic.twitter.com/CcuVvipqlG

— David Hookstead (@dhookstead) August 8, 2021