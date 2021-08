Muerte masiva de ancianos COVID también será evidencia contra gobernador Cuomo de Nueva York: hay más de 500,000 documentos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

A medida que la Asamblea estatal de Nueva York avanza con su investigación hacia un posible juicio político al gobernador Andrew Cuomo, la atención se centró ayer principalmente en las acusaciones de supuesto acoso sexual a empleadas.

Pero el presidente del Comité Judicial, Charles Lavine, informó que también estaban analizando otras denuncias abiertas contra Cuomo. “La investigación (del consejero independiente nombrado por la Asamblea, Davis Polk) también cubre las acusaciones del uso indebido de recursos estatales por parte del gobernador para escribir y producir su libro sobre la crisis del coronavirus, acusaciones sobre las muertes por COVID-19 en hogares de ancianos y acusaciones de dar acceso preferencial a familiares y amigos a pruebas de coronavirus”, resumió Lavine.

“Sólo en la cuestión del hogar de ancianos, hay más de medio millón de páginas de documentación”, dijo el asambleísta Lavine.

Una familia de Brooklyn ha seguido presionando para obtener respuestas sobre el papel de Cuomo en las muertes por COVID-19 en hogares de ancianos al comienzo de la pandemia, otra pieza del rompecabezas de juicio político de la Asamblea.

Los hermanos Arbeeny se han convertido en una voz destacada que lucha por obtener respuestas, luego de que su padre Norman murió en abril de 2020.

Norman Arbeeny vivió en su casa de Cobble Hill durante 89 años. De allí sólo salió para ir al asilo Cobble Hill Health Center a la vuelta de la esquina, cuando el coronavirus comenzó a extenderse en la ciudad de Nueva York. Sus hijos dijeron que el anciano murió porque Cuomo envió pacientes con coronavirus a hogares de ancianos.

Cuomo “Nunca se disculpó por el dolor y el sufrimiento que atravesamos debido a una orden desastrosa. Nunca admitió que fue un error y nunca se disculpó”, afirmó Peter Arbeeny a Pix11.

Los hermanos Arbeeny quieren saber el número real de muertes en los asilos. El año pasado, le pidieron a Cuomo que hablara con ellos, pero él se negó. Ahora le han enviado una carta a la vice gobernadora Kathy Hochul haciendo la misma pregunta.

La carta, enviada ayer, dice: “Nos encantaría compartir con ustedes nuestra visión de cómo hacer que este mal se corrija, no sólo para nosotros, sino para todos los demás huérfanos de Covid afectados por el fiasco de la residencia de ancianos”.

“Espero que ella no quiera ser parte del problema. Quiere llevar luz a donde no ha habido ninguna”, dijo Peter. Hasta anoche, Hochul no había emitido comentarios.