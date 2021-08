Una mujer asumirá la gobernación de Nueva York por primera vez en la historia, tras renuncia de Cuomo por acoso sexual

Por primera vez en la historia, Nueva York tendrá una mujer al frente del gobierno regional: Kathy C. Hochul, actual vice gobernadora, pasará a ocupar el cargo dentro de 14 días, cuando se haga electiva la renuncia anunciada hoy por Andrew Cuomo, asediado por denuncias de acoso a empleadas.

Hochul completará el período hasta el 1 de enero de 2023, pero también podría optar a ser electa en los comicios de noviembre de 2022.

“Estoy de acuerdo con la decisión del gobernador Cuomo de dimitir. Es lo correcto y en el mejor interés de los neoyorquinos. Como alguien que ha servido en todos los niveles de gobierno y es la siguiente en la línea de sucesión, estoy preparada para liderar como el 57º gobernador del estado de Nueva York”, anunció hace pocos momentos Hochul en Twitter.

La abogada, próxima a cumplir 63 años, fue compañera electoral de Cuomo en 2014 y 2018, y se unió la semana pasada al coro condenando su conducta, tras el anuncio de las conclusiones del informe presentado por la fiscal general de NY, Letitia James, denunciando que su otrora aliado gobernador había violado leyes estatales y federales en sus relaciones laborales.

“El acoso sexual es inaceptable en cualquier lugar de trabajo y ciertamente en el servicio público. La investigación de la Fiscal General ha documentado un comportamiento repulsivo e ilegal del gobernador hacia varias mujeres”, dijo Hochul en un comunicado difundido el martes 3 de agosto. “Creo en estas mujeres valientes y admiro su valentía al presentarse”, añadió. “Nadie está por encima de la ley.

Durante el escándalo que estalló en la primavera, Hochul se había reservado a emitir opinión en espera de los resultados de las investigaciones: “Debido a que los vicegobernadores son los siguientes en la línea de sucesión, no sería apropiado comentar más sobre el proceso en este momento”.

Nueva York vivió una situación parecida en 2008, cuando el entonces gobernador también demócrata Eliot Spitzer renunció después de ser atrapado en un escándalo de prostitución, lo que llevó a su subalterno David Paterson a sustituirlo y completar el mandato. Paterson no buscó la reelección, abriendo el camino a Cuomo para lanzarse exitosamente y asumir el puesto en 2011.

Nueva York pertenece a la minoría de 20 estado del país que nunca han tenido una gobernadora. Casualidad o no, a propósito del Día Internacional de la Mujer, en marzo pasado Hochul escribió en Twitter: “Nueva York ha estado a la vanguardia de los derechos de la mujer y las mujeres han liderado el camino para hacer historia”.

Irónicamente, ese hito femenino se lograría por las denuncias de acoso sexual a mujeres contra un gobernador que también había sido mucho antes cuestionado por un escándalo en teoría mayor: las muertes masivas de ancianos durante la pandemia. Además, lo han acusado del supuesto uso de personal de la gobernación para publicar un polémico libro auto alabándose por su gestión durante el coronavirus.

“Hay una palabra que describe a nuestra vicegobernadora: tenaz”, afirmó a fines de febrero al New York Post el presidente del Partido Demócrata en el condado Erie, Jeremy Zellner. Y destacó la capacidad de Hochul para atraer tanto a los Demócratas rurales como urbanos. “Ella sabe lo que hay que hacer por la gente de Nueva York”.

Nacida en Buffalo (NY) el 27 de agosto de 1958 en una familia de clase media baja, hoy Hochul es una esposa y madre de dos hijos que recibió su licenciatura en la Universidad de Syracuse y estudió Derecho en la Universidad Católica de Washington DC.

Hochul, se describe a sí misma como una “demócrata independiente”. Su esposo, William J. Hochul Jr., es un abogado que fue Fiscal federal para el Distrito Oeste de Nueva York de 2010 a 2016. En sus labores como vicegobernadora, se ha mantenido relativamente anónima y ni siquiera fue mencionada en las polémicas memorias que Cuomo publicó el otoño pasado auto alabando su gestión en la pandemia.

El plan de Cuomo era lanzarse otra vez en 2022, apoyado en una alta popularidad que se desplomó progresivamente este año. En contraste, en 2020 sus aliados hablaban de que tenía potencial para llegar a la Casa Blanca, como mandatario o vice presidente. Su fallecido padre, Mario Cuomo, también fue gobernador por tres períodos (1983/1994), hasta ser vencido por George Pataki (R) al buscar otra reelección.

I agree with Governor Cuomo's decision to step down. It is the right thing to do and in the best interest of New Yorkers.

As someone who has served at all levels of government and is next in the line of succession, I am prepared to lead as New York State’s 57th Governor.

