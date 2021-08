Chisme No Like desmiente romance entre Adamari López y Nacho Lozano

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Decían que Adamari López y Nacho Lozano estaban siendo muy cariñosos. Decían que podrían haber iniciado un romance. Decían que hacían buena pareja. Todos estos decires podrían haber llegado a su final gracias a Chisme No Like. Javier Ceriani fue rotundo. El argentino ha dicho que no. El conductor más polémico del mundo del entretenimiento de YouTube dice que entre Lozano y Adamari sólo hay una bonita amistad.

Ante las declaraciones tan cortantes de Javier, Elisa Beristain hizo una pregunta inesperada que dejó a todos con la boca abierta: “¿Le gustan las chicas a Nacho, no sé… pregunto?”.

El rubio platinado habló al mismo tiempo que Elisa, así que no necesariamente contestó a su pregunta, simplemente se limitaba a decirle al público: “No, Nacho tiene su pareja”.

Lisa al escucharlo insistió en su cuestionamiento: “¿Pero quién es, un señor?”. Ceriani hoy sí prestó atención a la preguna de su compañera. Y en esta ocasión no dijo nada, de su boca no salió un no o un sí. Lo único que hizo fue ver a su amiga a los ojos, dándole un leve asentimiento de cabeza. “Bueno, es un tipo moderno”, concluyó Javier.

Elisa quería sacarle más información a Ceriani, pero éste se limitó a callar, sonreír y de inmediato cambiar el tema y pasar a otra información referente a Univision. Quedó claro que Javier Ceriani no quiso ahondar mucho en el tema, pero su silencio, no silencio, dejó claro que mucho sobre el tema, aparentemente, sí sabe.

Aquí la conversación entre Javier Ceriani y Elisa Beristain sobre la cariñosa amistad que ha surgido entre Nacho Lozano y Adamari López. Parece que Toni Costa puede darle las gracias al argentino y así llevar paz a su corazón enamorado.

Dicen que Pablo Lyle se ha quedado sin casa, en la calle, todo en pleno arresto domiciliar: su cuñado lo echó