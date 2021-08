Transgéneros sobrevivientes de crímenes de odio exigen el fin de la ‘transfobia’ en la ciudad de Nueva York

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

En los pasados días se han reportado una serie de crímenes de odio en la ciudad de Nueva York, específicamente en contra de personas transgéneros y ‘queer’, principalmente afroamericanas e hispanas. Y para exigir un alto a la violencia ‘transfóbica’, este miércoles decenas de víctimas y activistas realizaron una demostración en el ‘Lorena Borjas Triangle’ en Jackson Heights, en Queens, un sector donde se han reportado varios de estos casos.

La organización ‘Make the Road New York’ (MRNY) informó en el evento que en las pasadas dos semanas ha recibido información de seis ataques contra miembros de la comunidad trans y de género no conforme, ocurridos en Brooklyn y Queens.

Algunas de las víctimas de esos ataques contaron sus experiencias, como fue el caso de Jennifer, una mujer trans que fue agredida durante el fin de semana en Queens. “El sábado pasado, mientras mis amigos y yo esperábamos un taxi, fuimos atacados por un hombre que nos arrojó piedras y botellas de vidrio. Me escapé, pero me caí y el hombre siguió atacándome. Traté de luchar para salvar mi vida y terminé con un brazo roto”

La sobreviviente agregó: “Es indignante que las mujeres trans sean objeto de ataques transfóbicos solo por quiénes somos y cómo nos vemos”.

Datos recientes del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) demuestran que los crímenes de odio han aumentado en lo que va del 2021, y de ellos un gran porcentaje han tenido como víctimas a personas transgéneros y de la comunidad LGBTQ en general.

Desde el 1 enero hasta el 30 de junio se reportaron 317 incidentes de crímenes de odio y de los cuales se realizaron 120 arrestos. De esos casos, 26 fueron contra transgéneros, 2 contra personas de de género no conforme, 12 contra grupos mixtos LGBTQ, 114 contra hombres gays y 12 contra lesbianas.

Bianey García, organizadora del grupo TGNCIQ en ‘Make the Road New York’, denunció que la Policía no evita ninguno de los ataques contra esa comunidad, “y de hecho causan más daño y trauma a quienes han sobrevivido a la violencia en nuestros vecindarios. A menudo, la Policía no proporciona traducción a los supervivientes ni les respeta su identidad de género”.

Pero además de las mejoras en la Uniformada, “teniendo claro que la solución no es más policías que durante mucho tiempo han criminalizado y brutalizado a las mujeres trans de color, según expresaron los manifestantes”, en la demostración pidieron también que la Ciudad haga inversiones reales en las comunidades, aportando recursos directos en los vecindarios para educar sobre tácticas y herramientas para desescalar la violencia.

A los manifestantes se les unieron varias funcionarias electos hispanas, como la senadora estatal Jessica Ramos y las asambleístas estatales Catalina Cruz y Jessica González-Rojas.

“Necesitamos que la Ciudad de Nueva York invierta en programas de educación comunitaria para reducir, desescalar y prevenir la violencia contra las comunidades trans, no conformes con el género, no binarias y queer a fin de crear vecindarios más seguros”, entafizó García.

“Mis atacantes intentaron degollarme”

“Como mujer trans, he sufrido previamente un ataque en Perú donde casi pierdo la vida, cuando mis atacantes intentaron degollarme. Emigré a Estados Unidos hace un par de meses, debido al alto índice de violencia que existe en mi país y con los ataques en curso me temo que sufriré otro simplemente por ser una mujer trans”, dijo la también miembro de MRNY Anni Villanueva, quien agregó que sin embargo, “seguiré levantando mi voz porque sé la importancia de exigir un cese total de la violencia contra mi comunidad TGNCIQ + ”.

Como un ejemplo del aumento de la violencia contra las personas transgéneros en el país en los recientes años, la organización ‘National Center for Transgender Equality’ reportó que en solo los primeros siete meses del 2020 la cantidad de personas transgéneros asesinadas fueron 28, lo que superó el total de todos los caos en el 2019 que fueron 26. De esas víctimas el año pasado, 23 fueron mujeres trans.

Crímenes de odio en NYC: