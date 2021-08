Vacuna contra COVID-19: 5 formas en que podrías perder dinero por no ponértela

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Millones de personas ya se han puesto la vacuna del COVID-19, pero hay muchas más que no lo han hecho por diferentes razones. Si tú eres una de ellas, debes considerar que esto podría costarte algunos billetes, y a continuación te compartimos tres de estas situaciones.

1–Podrías perder tu trabajo

Hay algunas empresas que se han puesto estrictas respecto a la aplicación de las vacunas, por lo que le están pidiendo a sus trabajadores que se pongan la inyección o correrán el riesgo de perder sus trabajos.

Por ejemplo, The Durst Organization, una empresa de bienes raíces con sede en Nueva York, despedirá a los empleados corporativos no vacunados a partir del 6 de septiembre. United Airlines hará lo mismo el 25 de octubre, según se informó en Yahoo.

Tienes que recordar que estas empresas pueden hacer esto de manera legal, así que no será extraño que esta medida se generalice.

2–Podrías pagar más por la universidad

Al igual que los negocios, las universidades están haciendo todo lo posible para que su personal y estudiantes se vacunen. La West Virginia Wesleyan College no está pidiendo que los estudiantes estén vacunados, pero los que no lo estén tendrán que pagar una tarifa de $750 dólares. Este dinero no es reembolsable y se destinará a cubrir el costo de las pruebas de COVID-19 semanales que la institución estará llevando a cabo.

Por otro lado, la universidad Birmingham-Southern College le está cobrando a los estudiantes $500 dólares para compensar las pruebas de antígenos que estará realizando, pero las personas que se vacunan por completo antes de que comience el período escolar obtendrán un reembolso inmediato.

Es posible que cada vez más escuelas se sumen a esta práctica de cobrar a los estudiantes que no estén vacunados.

3–Podrías pagar extra por cruceros

Esas vacaciones por altamar podrían salirte más caras de lo planeado. Y es que debes cumplir con todas las políticas que estos barcos te impongan, las cuales pueden ser algo costosas si no tienes la vacuna.

Por ejemplo, los pasajeros de Carnival Cruises que no se hayan vacunado no solo tienen que presentar resultados negativos en las pruebas al momento del check-in en el barco, sino que también deben realizar las pruebas cuando el barco zarpa y cuando desembarca. Y para cubrir el costo de las pruebas de los informes y los exámenes de salud y seguridad, Carnival está cobrando $150 dólares por persona no vacunada.

