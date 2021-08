Siete bañistas fueron alcanzados por un rayo que cayó en playa del Bronx; dos menores gravemente heridos

Al menos siete personas, incluyendo tres menores de edad, fueron alcanzadas por un rayo en Orchard Beach en El Bronx la tarde de ayer, cuando fuertes tormentas azotaron el área, informó FDNY.

Entre ellos, unos adolescentes de 13 y 15 años resultaron gravemente lesionados. Todos los heridos fueron trasladados al Jacobi Medical Center. Se desconoce el vínculo y las identidades de los afectados. Según ABC News el adolescente de 15 años habría sufrido un paro cardíaco.

El Departamento de Parques dijo que el grupo estaba sentado en la arena de Orchard Beach ayer alrededor de las 5 p.m. cuando fueron alcanzados por un rayo durante una rápida tormenta, reportó CBS2. En un comunicado, el Departamento dijo: “Antes del incidente, los socorristas habían sacado a todos los nadadores del agua y el personal de Parques hizo anuncios a través del sistema de megafonía para indicar a los presentes que despejaran la playa”.

Hace exactamente tres años, en agosto de 2018, un rayo que cayó en un parque de fútbol en Queens alcanzó a dos hispanos.

Nueva York se encuentra sumida en una ola de calor extremo desde el miércoles. Se espera que mañana sábado baje un poco la temperatura, pero a la vez hay 62% pronóstico de lluvia, con posibles descargas eléctricas. Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del NWS NY.

