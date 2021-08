Alerta por calor extremo de hoy al viernes en Nueva York y Jersey

Desde hoy y por lo menos hasta el viernes, el termómetro subirá en Nueva York, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional (NSW).

Con alta humedad, durante el día de hoy la sensación térmica podría llegar a 103F (39C), bajando un poco en la noche a 84F (29C), con poco viento. También perfilan “muy alto” (9) el índice solar UV, que calcula la radiación que alcanza la superficie terrestre, haciendo necesario evitar una sobreexposición.

Para jueves y viernes el pronóstico es aún más extremo: hasta 106F (41F) en el día, con un “muy alto” índice solar UV de 8; y en la noche 79F/84F (26/29C) de temperatura.

El sábado el clima refrescaría un poco hacia una sensación de 94F (34C) en el día, con 60% posibilidad de precitaciones. Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del NWS NY. Más detalles sobre el pronóstico en cada condado de Nueva York y Jersey.

Consejos para prevenir y tratar la hipertermia (temperatura corporal alta):

Tome suficiente líquido durante el día, tanto agua, como jugos de vegetales y frutas. Evite el café y el alcohol.

Si su casa no tiene aire acondicionado o ventiladores, mantenga las cortinas y ventanas cerradas durante el día y abiertas en la noche.

Evite el sol. La exposición prolongada siempre tiene consecuencias negativas.

Trate de vestir ropa de algodón o telas naturales, frescas y livianas, y evitar las fibras sintéticas y los colores oscuros.

No se ejercite al aire libre y evite los lugares demasiados concurridos durante las horas pico de alta temperatura. Se considera que alrededor de las 3:00 p.m. es el momento de mayor calor en el día.

