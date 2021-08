Víctima sexual del productor de El Gordo y La Flaca dice que por las amenazas se tuvo que ir de Miami

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Chisme No Like dio a conocer hace algún tiempo que casi 17 mujeres que fueron acosadas supuestamente por Enrique Albis, quien fue por mucho tiempo productor del programa El Gordo y La Flaca. Poco a poco cada una de ellas han ido hablando ante las cámaras del programa que conducen Javier Ceriani y Elisa Beristain. En esta oportunidad entrevistaron Ivelisse Santos, quien habló de cómo fue víctima sexual del productor pero las amenazas que recibió fueron tan grandes, que hasta se tuvo que mudar de Miami después de casi 30 años viviendo ahí.

Lo primero que dijo esta víctima, a quien identificaron como Ivelisse Santos fue que, al momento que se reunió con el personal de Univision, tuvo que firmar un documento en el que se comprometía a no hablar y por eso no puede contar tantos detalles. Aseguró también que la cadena televisiva sí se portó bien con ella en ese momento y que las amenazas que denunció en Chisme No Like no fueron por parte de Univision sino por parte de Enrique Albis directamente, el productor de El Gordo y La Flaca.

“Yo fui la única que guardé el script que él me había dado para el casting”, dijo la víctima. Pero Elisa Beristain recordó que ese mismo script desapareció al momento de estas mujeres comenzar a denunciar a Enrique Albis ante directivos de Univision. Ivelisse dijo que también tuvo que ir varias veces a hacer casting y a reunirse. Asegura que desde ahí tuvo miedo de asistir a otros castings.

Enrique Albis, según cuenta esta víctima, le dijo en su momento que nadie le iba a creer si lo denunciaba porque él era un productor importante. Ivelisse dijo que no da más detalles de todas las amenazas fuertes que le hizo el produtor de El Gordo y La Flaca porque en el acuerdo de silencio que firmó lo tiene prohibido. Elisa Berastain dijo que creía que el mismo había caducado. Así que Ivelisse prometió hablar con sus abogados para contar, sin ningún tipo de censura, lo que vivió al lado de Albis.

En algún momento la periodista Mandy Fridmann dijo que Univision en su negoció con varias de estas víctimas así como aseguró también que el caso de Enrique Albis, productor de El Gordo y La Flaca, había tomado un giro judicial.

Hace casi dos meses Enrique Albis fue detenido y se encontraba en la cárcel mientras le fijaban una fianza de $17 mil dólares, que en su momento no pudo pagar. Se desconoce si finalmente consiguió el dinero y si gozará del juicio en libertad. Lo cierto es que, para el 15 de junio de este año y después de dos años de haber sido denunciado por acoso sexual, Enrique Albis, productor de El Gordo y La Flaca, tuvo que poner un pie en la cárcel después que le leyeran sus cargos y se presentara ante la jueza vía online.