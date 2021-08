1,000% han subido los contagios de coronavirus en Nueva York: todos los empleados de hospitales y asilos deberán vacunarse

Todos los 450,000 trabajadores en hospitales públicos y privados y otros entornos de salud en el estado Nueva York deberán estar vacunados antes del 27 de septiembre para ayudar a frenar la propagación de la cepa delta de COVID, anunció ayer el saliente gobernador Andrew Cuomo.

Aunque dejará el cargo el 25 de agosto en medio de escándalos de acoso sexual, Cuomo dijo que su sucesora, la vice gobernadora Kathy Hochul, fue informada antes del anuncio, por lo que sería ratificado.

“La variante Delta se está extendiendo por todo el país y por Nueva York; los nuevos positivos diarios aumentaron más del 1,000% durante las últimas seis semanas, y más del 80% de los positivos recientes en el estado Nueva York están vinculados a la variante Delta”, detalló Cuomo.

La orden emitida por el Departamento de Salud del estado cubre al personal de hospitales públicos y privados, hogares de ancianos y otras instalaciones para el cuidado de personas mayores y entornos de congregación. Sólo habrá pequeñas excepciones por motivos médicos o religiosos, y en esos casos deberán mostrar pruebas negativas con regularidad.

La orden reconoce lo que se ha informado en los últimos meses: hay una tasa inaceptablemente alta de trabajadores aún sin vacunarse en hospitales y hogares de ancianos, a pesar de que han tenido prioridad para hacerlo desde diciembre.

Aproximadamente ya 75% de los 450,000 trabajadores de hospitales en NY se han vacunado, pero 25% (1 de cada 4) aún no lo ha hecho. Mientras, sólo se han inmunizado 68% de los 145,500 empleados (2 de cada 3) en hogares de ancianos en NY, que atienden a residentes frágiles y más susceptibles a contraer coronavirus.

Más de 54,000 neoyorquinos han muerto a causa del COVID-19, según el Centro de Recursos de Coronavirus de la Universidad John Hopkins. De ellos, aproximadamente 16,000 eran residentes en hogares de ancianos y otras instalaciones similares.

“El mandato de Nueva York ayudará a garantizar que los hospitales y otros proveedores de atención médica puedan brindar la mejor atención a los pacientes mientras mantienen seguros a sus trabajadores y comunidades”, comentó Kenneth Raske, presidente de Greater New York Hospital Association (GNYHA).

El requisito de la vacuna “tiene mucho sentido”, agregó Michael Balboni, director ejecutivo de la Asociación de Instalaciones de Atención Médica del Área Metropolitana de Nueva York (GNYHCFA) , que representa a los hogares de ancianos en el área metropolitana.

En tanto, el sindicato de trabajadores de la salud -Local 1199, Service Employees Union- no hizo comentarios de inmediato, pero hasta ahora se ha resistido a emitir un mandato de vacuna, destacó New York Post.

Adicionalmente, desde hoy la alcaldía de NYC exige que mostrar la prueba de vacunación -en papel o de manera digital- y una coincidente identificación oficial (foto y nombre) es un requisito obligatorio para entrar en muchos espacios interiores en los cinco condados.

