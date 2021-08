Videos y fotos de 6 momentos que muestran el caos y drama en Afganistán

El presidente Joe Biden defiende la salida de Estados Unidos de Afganistán, al recordar que sus propias autoridades se rindieron ante los talibanes y que los militares estadounidenses “no pueden luchar una guerra” que no es suya.

La salida del Ejército estadounidense tardará varios días, para asegurar el traslado de personal diplomático, sus familias, así como aliados afganos.

A la derrota del gobierno afgano, con la huída del presidente Ashraf Ghani “para evitar un derramamiento de sangre”, le siguió el arribo al palacio presidencial, en Kabul, de los líderes del Talibán, en medio del caos en las calles, de miles de personas pretendiendo abandonar el país.

Afghan President Ashraf Ghani said he left the country in order to avoid bloodshed, as the Taliban entered the presidential palace in Kabul.

🔴 Follow our LIVE blog for the latest updates: https://t.co/4Q673coSdl pic.twitter.com/trXE4wB8HF

— Al Jazeera English (@AJEnglish) August 15, 2021