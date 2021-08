El contundente mensaje que Chiquis Rivera envió a quienes la han hecho llorar

En medio de controversias familiares y de su proceso de divorcio de Lorenzo Méndez, Chiquis Rivera sorprendió con un mensaje a quienes la han herido.

Lo cierto es que Chiquis no entregó nombres ni detalles, solo se limitó a escribir un texto en redes sociales que podría interpretarse como una especie de liberación.

“Le deseo lo mejor a los que me hicieron llorar . Le mando luz a los que no valoraron mi amistad “, expresó a través de un tuit.

Luego, determinó que quiere estar en paz con ella misma y que desde el fondo de su corazón perdona a todo aquel que le ha hecho daño.

“Mucho amor a los que no supieron amar como yo amo… y un fuerte abrazo a los que me critican sin realmente conocerme. Los perdono, no por ustedes sino por mi salud mental y emocional “, fue como concluyó.

— CHIQUIS (@Chiquis626) August 16, 2021