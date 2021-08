Ganó $27 millones en la lotería y lo mantuvo en secreto durante semanas

¿Te has puesto a pensar qué es lo primero que harías si te convirtieras en el afortunado ganador de un premio millonario de lotería? Seguramente que lo primero que necesitarías es darte unos minutos y respirar profundamente para asimilar la noticia y posteriormente comunicársela a tus seres queridos.

Pero también hay a quienes no les pasa por la mente dar la buena nueva a quienes lo rodean; es más, desean mantenerse en el anonimato por múltiples motivos. En ocasiones esto es posible pero en otras no por políticas de comercialización de las empresas de lotería.

Justamente un joven canadiense llamado Ginno Torres decidió no decirle a nadie que había ganado 27 millones de dólares en la lotería, pero lo hizo por una buena causa.

Ginno aseguró ser un asiduo jugador de lotería y le gusta comprar billetes constantemente y de todo tipo de sorteos y juegos. Esto provoca que en ocasiones, guarde los tickets durante varios días para luego checar en una tienda los resultados y ver si ha obtenido un premio, y de paso comprar algún billete nuevo.

Hace un par de días, Torres acudió a una tienda cercana de su casa para escanear varios boletos. Fue entonces cuando se llevó gran sorpresa al ver en la pantalla de la máquina que aparecía un mensaje que decía 35M. Al principio pensó que había ganado $35,000 dólares canadienses (Unos $27,000 dólares); con los nervios a flor de piel, tomó su boleto y se marchó a otra tienda para volver a escanear sus boletos, topándose con el mismo mensaje. Fue así que comprobó que era el ganador de $35 millones ($27 millones).

29 year old Ginno Torres from Toronto won $35,000,000 from the June 22nd LOTTO MAX draw – and only shared the news with loved ones after collecting the cheque at OLG headquarters last week 💰

PHOTO: OLG pic.twitter.com/H6vGPvVG9c

— Breakfast Television (@breakfasttv) August 10, 2021