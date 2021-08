Así presentó Mariah Carey el lanzamiento de su línea de licores

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

“Introducing 𝗕𝗟𝗔𝗖𝗞 𝗜𝗥𝗜𝗦𝗛 🦋 Two years in the making. Truly a cause for celebration!!! “, escribió la cantante Mariah Carey en Instagram para presentar su línea de licores Black Irish.

De acuerdo con el portal de Rolling Stone, el nombre del proyecto hace referencia los padres de la cantante: Alfred, un músico negro de ascendencia venezolana; y Patricia, una cantante de ópera cuya familia provenía de Irlanda.

Actualmente, la línea cuenta con tres sabores: original, chocolate blanco y caramelo salado. El sabor original tiene aromas de café, chocolate y a ciertas especias.

Cada botella es de 750 mililitros y tiene un volumen de alcohol de 17 por ciento.

Los diseños de las botellas incluyen la firma de Carey, así como las iniciales de la cantante. También incluyen alusiones a su carrera musical, como la imagen de una mariposa (una referencia al exitoso tema “Butterfly” y al álbum homónimo).

Los productos de Black Irish están disponibles en el sitio web totalwine.com y en ciertas tiendas físicas.

La cantante también lanzará este año la edición en pasta blanda de su libro autobiográfico “The Meaning of Mariah Carey”, el cual salió originalmente a la venta en septiembre de 2020.

Este año, la estadounidense participó como invitada en el sencillo “Somewhat Loved (There You Go Breakin’ My Heart)”, de Jimmy Jam y Terry Lewis.

