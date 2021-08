Alerta de lluvia y vientos el fin de semana en el área triestatal por tormenta Henri; podría ser huracán

Henri, la tormenta tropical que azota el Océano Atlántico, podría amenazar partes del área triestatal con viento y lluvia el fin de semana, predijeron los meteorólogos.

“El potencial de impactos de la tormenta tropical Henri está aumentando, especialmente en el este de Long Island y el sureste de Connecticut”, informó ayer en Twitter el Servicio Meteorológico Nacional (NSW).

En NYC no se esperan lluvias hoy, pero sí el sábado (chance 66%) y domingo (78%).

A última hora de anoche, la tormenta tropical Henri estaba a unas 800 millas al sur de Nantucket (Massachussets) y hoy se espera que se dirija hacia el noreste, según el portal Weather.com.

Si bien la trayectoria exacta de la tormenta es incierta, el este de Long Island podría verse afectado cuando Henri pase cerca del área el domingo, según alertó el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

Se espera que el oleaje alto aumente hoy en gran parte de la costa este. Además, Henri podría intensificarse y convertirse un huracán a medida que avanza hacia el norte hoy. Pero una vez que llegue a las aguas más frías de la costa noreste, probablemente perderá algo de fuerza.

Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del NWS NY. Más detalles acá sobre el pronóstico en cada condado de Nueva York y Jersey.

The potential for impacts from Tropical Storm #Henri is increasing, especially across eastern Long Island and southeast Connecticut.

Our latest thoughts: pic.twitter.com/LQGIDy9Ant

— NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) August 19, 2021