Reconocido estudiante universitario de Indiana murió en medio de una balacera en Maryland

Un reconocido estudiante de la Universidad de Butler, Indiana, murió el jueves luego de recibir múltiples disparos mientras se encontraba en un vehículo en su natal Maryland el pasado fin de semana.

La noticia del fallecimiento de Xan Korman fue anunciada en primera instancia por su madre, Carolyn Korman desde su cuenta en Facebook. “Es con el corazón roto que les decimos que hemos dado el último adiós a Xan esta tarde”.

Destacó el trabajo de los médicos, quienes en los últimos días intentaron salvarle la vida con diferentes intervenciones durante la semana. “Luchó todo lo que pudo y el equipo médico intentó todas las intervenciones posibles”.

Respecto a los detalles de lo ocurrido, la progenitora indicó que “la policía recuperó 30 casquillos de cuatro armas diferentes, de las cuales una era un rifle”, agregando que Xan “quedó atrapado en el fuego cruzado simplemente por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado”.

El entrenador en jefe de baloncesto de la Universidad de Butler, LaVall Jordan, expresó su pesar a través de su cuenta en Twitter.

“Hoy, la comunidad de la Universidad de Butler está de luto por la trágica pérdida del estudiante Xan Korman, un estudiante de tercer año en ascenso que residía en su estado natal de Maryland en el momento de su muerte”, expresó Jordan.

So sad to hear about Xan Korman. @Xanshotyou was a talented young man who was a true Bulldog at heart. Praying comfort over his family. 💔 🙏🏾#RIP

— LaVall Jordan (@LaVall_Jordan) August 19, 2021