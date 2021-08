Drogas, pasión y muerte: buscan a pandillero por cadáver de prostituta lanzado a la basura sacado de Wall St, Nueva York

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un pandillero está siendo buscado como sospechoso por la misteriosa muerte de Nicole Flanagan, una mujer de 42 años que aparentemente fue contratada como prostituta en un edificio lujoso de Wall St (NYC) y luego su cadáver apareció desnudo en un bote de basura en una tranquila zona residencial en Nueva Jersey.

Su amiga Katrina Galloway comentó que Flanagan tuvo una “gran vida” hasta que las drogas y el alcohol la pusieron en un camino peligroso que la llevó a “temer siempre por su seguridad”. Detalló que trabajó en oficinas, pero que su declive comenzó cuando empezó a laborar como nudista en clubes de Brooklyn y Queens. Fueron muy unidas y vivieron juntas, pero se hablaron por última vez hace un año.

La policía dijo que Flanagan, residente de El Bronx (NYC), era una “dama de compañía” o prostituta. Según la nueva versión de los detectives, la madrugada del 6 de agosto fue vista por última vez en el Bajo Manhattan, entrando con un hombre joven a 95 Wall St, lujoso edificio residencial y de oficinas.

Aparentemente, el día antes estuvo en el hotel Hampton Inn, en la misma zona, en cuya habitación se encontraron dos pipas de crack, una botella de licor casi vacía, un cigarro de marihuana a medio fumar, cosméticos y unas pocas piezas de ropa y calzado, reportó New York Post.

Flanagan era un huésped frecuente de esa cadena de hoteles y usó sus puntos de “miembro de plata” para reducir a la mitad el costo de la habitación. Esta vez nunca hizo formalmente el registro de salida, por lo que el hotel extendió automáticamente la estadía.

Fuentes policiales han dicho que Flanagan entró en 95 Wall St y tomó un ascensor hasta el piso 22 con un pandillero no identificado de 25 años, ex convicto y residente de Queens, alrededor de la 1:50 a.m. del 6 de agosto.

Supuestamente ese mismo sujeto fue captado el 11 de agosto trayendo al edificio un gran bote plástico de basura. Un día después lo vieron subiéndolo a una camioneta U-Haul con otro hombre no identificado que estacionó el vehículo en la entrada de servicio trasera.

El viernes 13, el cuerpo desnudo y en descomposición de Flanagan -madre de tres hijos- fue encontrado dentro de un bidón de plástico de 55 galones abandonado en un vecindario en Ridgefield Park (Nueva Jersey). No tenía signos de lesiones y las autoridades aún esperan los resultados de las pruebas de toxicología para determinar la causa y momento de la muerte, por lo que el caso no ha sido declarado homicidio.

Mientras, el pandillero está siendo buscado por la policía de Nueva York para interrogarlo. No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.