Eminem: la serie con la que vuelve a la actuación se estrena en septiembre

Tras casi dos décadas sin acercarse a la escena actoral, luego de su aclamada interpretación en ‘8 Mile’, Eminem regresa a la pantalla como parte de una nueva serie producida por el rapero 50 cent.

El cantante y actor dará vida a Richard Wershe Jr., conocido como White Boy Rick, en la ficción llamada ‘Black Mafia Family’ que se transmitirá por Starz.

Fue a través de las redes sociales que 50 Cent compartió la noticia con el mensaje:

Eminem será parte del elenco junto a otros actores como Russell Hornsby, Steve Harris, Ajiona Alexus, Jon Chaffin, Tyshon Freeman, Eric Kofi-Abrefa, Michole Briana White o Sydney Mitchell, entre otros.

‘Black Mafia Family’ tendrá una primera temporada de ocho capítulos y se estrenará en Starz a partir del próximo 26 de septiembre.

Oh yeah i’m bringing the big dogs out, I couldn’t do a show based in Detroit without incorporating the legend @eminem. Got him to play white Boy Rick in BMF, this shit is out of here. 🚦Green Light Gang #bransoncognac #lecheminduroi pic.twitter.com/YaklhzgJER

— 50cent (@50cent) August 17, 2021