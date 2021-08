Jean Todt reveló que Michael Schumacher está vivo gracias a su esposa y los esfuerzos médicos

Quizá Michael Schumacher sea uno de los más grandes pilotos del automovilismo mundial. El alemán marcó una era gloriosa detrás del volante. Sin embargo, un trágico accidente de esquí tiene a “Mick” sobre una cama por casi una década. Su esperanza de vida era casi nula, pero el presidente de la Federación Internacional de Automovilismo, Jean Todt, considera que el piloto ha sobrevivido hasta estos instantes gracias a su esposa y médicos.

“Gracias al trabajo de los doctores y a la ayuda de Corinna (esposa), quien quería que Michael sobreviviera, y lo ha hecho, pero con consecuencias. Ahora mismo está luchando contra esas consecuencias y espero que las cosas poco a poco vayan mejorando”, manifestó el ex jefe de Ferrari en una entrevista al diario de Alemania Bild.

Corinna Schumacher watches on as her son Mick Schumacher drives a Scuderia Ferrari Formula 1 car for the first time. If only Michael Schumacher was there to see it, too. #KeepFightingMichael #F1 #Adelaide pic.twitter.com/IiDRyiNMzY

