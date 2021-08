Un recuerdo que duele al barcelonismo: “Se nota que no está Messi, pero no se puede cambiar”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Ronald Koeman, entrenador del FC Barcelona, se mostró satisfecho tras el empate 1-1 contra el Athletic Club de Bilbao en condición de visitante y también dejó claro que los rivales se van a animar mucho más contra ellos al no ver a Messi en cancha.

Esta vez fue Memphis Depay quien apareció con pierna izquierda, como hizo tantas veces Messi, para evitar la primera caída de loa catalanes en la temporada liguera.

“Sí, es verdad. No me gusta hablar siempre del mismo, pero es que hablamos del mejor del mundo. El contrario tiene más miedo cuanto está Messi. También para nosotros mismos. Si le das un pase a Leo, normalmente no la pierde. Se nota que no está. Lo sabemos y no se puede cambiar”, reflexionó el técnico neerlandés en la rueda de prenda.

DEPAY'S FIRST GOAL FOR BARCA! WHAT A RIP 🔥 pic.twitter.com/q0MrIgaDec — ESPN FC (@ESPNFC) August 21, 2021

Sobre su coterráneo y nuevo refuerzo en el club, valoró que fue el principal arma en Bilbao: “Memphis tuvo su peligro en la segunda parte sobre todo, ha hecho un gran gol, no tenemos muchos jugadores para jugar arriba, está un poco cortito por los jugadores lesionados”.

Advirtió que le dará descanso a Pedri para no tener problemas en noviembre o diciembre, ya que el mediocampista siguió de larga y disputó la Eurocopa, los Juegos Olímpicos y ahora lleva dos partidos en La Liga.

Eric García jugó con una situación familiar de por medio y Koeman reconoció su valor para saltar al campo: “Nos enteramos antes del partido. Es un gran profesional. A pesar de la pérdida de su abuelo, ha jugado un gran partido. Estamos con él y le deseamos lo mejor en su situación personal”.

