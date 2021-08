Bebés gemelos entre los 17 muertos tras inundación en Tennessee; hay 40 desaparecidos

Dos bebés están entre los 17 muertos por inundaciones que provocaron las fuertes lluvias en varias partes de Tennessee el sábado. Las autoridades todavía buscan al menos a 40 personas.

Los gemelos de siete meses Ryan y Rieligh Rigney fueron separados de su padre en un diluvio cuando las inundaciones arrasaron su complejo de apartamentos, informa NewsChannel5.

Angie Cason, la abuela de los gemelos, contó cómo los gemelos estaban en casa con su madre, su padre y sus hermanos de cinco años y 19 meses, cuando el agua impactó la vivienda el sábado por la mañana, arrastrando el inmueble.

La madre logró ponerse a salvo, mientras que su padre cargaba a los gemelos y a sus dos hermanos, pero los bebés le fueron, literalmente, arrebatados de los brazos de su padre. Desaparecieron en la corriente causada por la inundación.

El alguacil de Humphreys dijo que los cuerpos de los bebés fueron recuperados por los rescatistas más tarde el sábado.

El punto del desastre se ubica a unas 50 millas al oeste de Nashville, que fue golpeada con 17 pulgadas de lluvia el sábado, lo que provocó rescates acuáticos, cierres de carreteras e interrupciones en las comunicaciones, informó The Associated Press.

El Departamento de Bomberos de Nashville publicó varias fotos aéreas de inundaciones masivas en Tennessee.

Please be safe as the flooding continues. These are some pictures from our TN-HART team as they fly rescue missions. pic.twitter.com/bB2dGVxFIN

— Nashville Fire Dept (@NashvilleFD) August 21, 2021