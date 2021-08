Este es el plan de Cardi B para que sus hijos no dependan por completo de su fortuna

Una de las grandes preocupaciones de Cardi B desde que saltó a la fama y se convirtió en una de las figuras más poderosas de la escena del rap ha sido que sus hijos se conviertan el día de mañana en los típicos adolescentes consentidos que pululan por Calabasas y otros vecindarios similares de California.

En su caso, está casi garantizado que toda su prole crecerá rodeada de un sinfín de lujos debido a que su padre, Offset, también es un artista de éxito gracias a su trabajo en solitario o como parte del trío Migos. Sin embargo, Cardi ha trazado un plan brillante para asegurarse de que la pequeña Kulture y el bebé que está esperando en la actualidad no se acaben acostumbrando a depender por completo de la fortuna de sus padres.

“Cuando mis hijos se hagan mayores y quieran independizarse, voy a comprarles un apartamento grande que no veas y voy a pagarles el alquiler, pero solo si siguen estudiando o trabajando en proyectos empresariales“, ha desvelado en Twitter. “Si no, seguirás viviendo bajo mi techo, con mis reglas, o tendrás que pagar tu propio alquiler“, ha recalcado.

When my kids get older and they want to move out imma get them a big ass condo and imma be paying their rent ONLY IF they are in school or workin on business ventures!! If not you living in my house, under my rules or you gotta pay your own rent.

— iamcardib (@iamcardib) August 21, 2021