La cara del retiro: así le quedó el rostro a Manny Pacquiao tras su pelea contra Yordenis Ugás

Tal vez sea el momento de dar un paso al costado. Manny Pacquiao ha demostrado sus singulares habilidades dentro del ring, durante toda su carrera. Sin embargo, los últimos combates han sido amargos para el filipino. “Pac-Man” perdió por decisión unánime contra el cubano, Yordenis Ugás. Pacquiao mostró como acabó su golpeado rostro tras el combate.

La pelea desarrollada en el Strip de Las Vegas dejó ver cómo el tiempo es un factor importante en cualquier deportista. La experiencia está, pero el cuerpo comienza a jugar una carrera en contra. Así lo mostró y lo manifestó el filipino de 42 años de edad.

“Este deporte es mi pasión por eso continúo aquí peleando a los 42 años. Lo disfruto, pero a veces hay que pensar cómo responde el cuerpo. Mi mente y mi corazón están al 100. Pero las piernas se me acalambraban”, expresó Pacquiao tras su derrota.

Su trayectoria y el legado serán intachables. Aunque Manny no ha manifestado abiertamente su deseo de colgar los guantes, el experimentado púgil ha dado señales de que por su mente ha pasado ponerle un punto y final a la carrera de un campeón mundial de ocho divisiones.

Otra de las razones por la cual se podría considerar un cierre de su carrera sería su activismo político. El filipino podría centrar todas sus fuerzas en una carrera política que ha ido en constante ascenso y que sin duda alguna representa una parte importante en la vida del legendario “Pac-Man”.

“En mi corazón, quiero continuar boxeando, pero la cosa es que también debo considerar a mi cuerpo. Tengo que hacer muchas cosas. En especial cuando regrese a mi país hay muchas cosas que necesito lograr para ayudar a la gente. Quiero ser una inspiración para el pueblo filipino dentro y fuera del ring”, concluyó.

Thank you to the fans all around the world who were watching. Thank you to every Filipino that has ever supported me. I’m so proud to represent my country. I’m sorry I could not give you a win, but I did my very best. From the bottom of my heart, THANK YOU! God bless you all! 🇵🇭

— Manny Pacquiao (@MannyPacquiao) August 23, 2021