Un muerto y un herido dejó balacera en taller de autos comenzando el día en Nueva York

Un hombre de 33 años murió y otro resultó herido después de que un pistolero abrió fuego en las afueras de un taller de autos en el Upper East Side de Manhattan, al comienzo de la jornada laboral ayer.

La policía de Nueva York dijo que la balacera sucedió alrededor de las 9:30 a.m. del lunes, cuando el sospechoso entró al lugar cerca de la esquina de East 95th Street y First Avenue, detalló Pix11.

El pistolero no identificado comenzó una discusión con un hombre de 33 años y luego disparó, hiriéndolo en la cabeza. Otro hombre de 43 años resultó baleado en la espalda. Enseguida el atacante salió corriendo y subió a un automóvil azul Chevy Traverse, que huyó hacia la autopista FDR Drive, según la policía.

Ambas víctimas fueron trasladados al New York-Presbyterian Hospital, donde el hombre más joven fue declarado muerto, informó New York Post.

A principios de mes el comisionado de la policía de Nueva York, Dermot Shea, afirmó que en julio de 2021 los arrestos por armas de fuego habían subido 44%, mientras que las balaceras bajaron 35% y los homicidios casi 50%, en comparación con ese mismo lapso el año pasado. Pero en agosto parece haber retornado el auge de la violencia armada.

No se han realizado arrestos sobre este caso. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Gunman on the run after opening fire at Upper East Side auto body shop, killing 1 man and wounding another, police say

What we know: https://t.co/eO3oGShzf1 pic.twitter.com/rxarvyoWyn

— PIX11 News (@PIX11News) August 23, 2021