Desafío de las cajas de leche, el reto viral que TikTok ha decidido censurar

En los últimos días se volvió altamente popular un reto o challenge en TikTok llamado Desafío de las cajas de leche, el cual consiste en construir un tipo de pirámide o escalera con esas cajas de plástico para que luego, las personas suban y bajen por cada lado de esta.

Quienes logran hacerlo sin sufrir algún tipo de percance pueden decir que han salido vencedores del reto. Cientos de usuarios de TikTok se sumaron al challenge y compartieron sus videos con el hashtag #milkcratechallenge.

Lmaooooo Nah I’m Going To Sleep. The #CrateChallenge Is Getting Out Of Hand 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 #MilkCrates #Funny #MilkCrateChallenge #HoodOlympics pic.twitter.com/gKcdgrBpWD

— Yesssterday (@Yesssterday) August 22, 2021