Mr. Pantoja, el puertorriqueño que alza la voz en favor de los mexicanos en TikTok

¿Qué es lo que nos hace especiales y únicos a los mexicanos? Pese a lo caótico y complicado que puede llegar a ser el vivir en México, lo cierto es que las personas que emigran en búsqueda de una mejor vida y oportunidades de desarrollo no pierden la esencia que nos caracteriza a los que hemos nacido en este país.

Según un relato publicado en 2019 por BBC Mundo, los extranjeros suelen quedar encantados con los mexicanos principalmente por 3 motivos: su sentido de identidad hacia sus raíces y culturas, sus muestras de solidaridad y su carácter siempre alegre y festivo; además de su amabilidad y noble corazón.

Desafortunadamente, en el mundo entero, incluido en Estados Unidos, se da una persecución y acoso constante hacia los mexicanos, lo cual muchas veces se traduce en actos de odio y discriminación en contra de las personas de dicha nacionalidad.

Pero no todo siempre es malo. Hay personas en EE.UU. que reconocen la labor que realizan los mexicanos todos los días, convirtiéndose así en un gran ejemplo para ellos y por ende, se unen para que estos puedan ser reconocidos.

Eso es lo que precisamente quiere hacer un puertorriqueño, el cual se volvió viral en TikTok luego de que compartiera un video hace un par de días de cómo fue ayudado por un mexicano en su trabajo.

Su nombre es Eric Pantoja (Mr. Pantoja su alias en redes sociales); en el clip cuenta cómo es que mientras trabajaba con una pistola de clavos, uno de estos atravesó la madera y se le incrustó en la mano. Mientras se encontraba en el hospital, recibió la llamada de un amigo suyo, mexicano, de nombre Mario. Cuando le contó que estaba herido en el hospital, Mario le pidió la dirección del lugar donde estaba laborando con el pretexto de ayudarlo cuando el puertorriqueño saliera del hospital.

Eric se llevó una enorme sorpresa cuando al salir de la clínica más tarde y regresó a trabajar, descubrió que su amigo mexicano había terminado todo el trabajo con la ayuda de otro de sus amigos, de origen brasileño. Su experiencia la compartió en TikTok, resaltando la emoción que este gesto le generó.

Actualmente, el video supera ya los 3,8 millones de reproducciones y no solo eso, ha visto cómo ha ido sumando seguidores, no solo de EE.UU. sino de distintas partes de la República Mexicana, llegando ya a tener 335,000 followers.

El Diario NY tuvo la oportunidad de platicar con Eric Pantoja, un hombre nacido en Puerto Rico pero que se crio en El Bronx y que desde 2004 radica en Florida. Trabaja como contratista y esto le ha permitido darle empleo a decenas de mexicanos, así como a otras personas de distintas nacionalidades que con mucho esfuerzo han cruzado la frontera, en búsqueda de una mejor vida.

¿Cómo es que llegó Pantoja a TikTok? Como muchas personas, para darle gusto a su hija, quien le pidió abriera una cuenta para que viera el contenido que ella subía. Sin embargo, no le gustaba el contenido que encontraba en la red social, así que él prefirió darle un giro usando TikTok como el vehículo para mostrar todas las bondades de los mexicanos, a quienes describe como una “raza trabajadora”.

“Yo he aprendido todo de un mexicano. No sé mucho de la cultura pero de cómo ser trabajador, de cómo respetar a la gente, de cómo ser humilde, eso sí lo he aprendido de un mexicano”, enfatizó.

Respecto a si alguna vez imaginó que sus videos tendrían tanto alcance entre la población mexicana, no solo de la que vive en EE.UU. sino en México, jamás lo vislumbró por lo que le sorprendió a la mañana siguiente descubrir miles de comentarios y felicitaciones por este video.

“Estaba yo un poco nervioso… tenía más de 2,000 mensajes diciéndome que si iba a México, que su casa era mi casa. Me siento orgulloso porque finalmente estoy siendo escuchado… Nunca me falla el mexicano, por eso hago lo que hago”, indicó.

Y también, Pantoja indicó que de cierto modo, se siente identificado con los migrantes mexicanos, pues al igual que ellos, salió de su tierra natal Puerto Rico para buscar algo mejor, lo cual tampoco ha sido fácil.

“Mucha gente cree que nosotros los puertorriqueños lo tenemos fácil y no es así. Muchos opinan que somos los primos del americano y es más fácil. En la isla también es difícil para uno”.

Pero la labor de Mr. Pantoja no solo se ha quedado en “alzar la voz” en favor de los mexicanos. Su popularidad en TikTok ha hecho que empiece a ganar dinero por sus videos, lo que le ha motivado a donar parte de esas ganancias a personas en México que lo necesiten.

“Si no fuera por los mexicanos, yo no estaría ganando dinero aquí (en TikTok). Por eso, cada vez que me llegue un cheque, voy a tomar el dinero y lo regalaré a la gente de México, no importa quien sea, solo que deben vivir en el país. Yo sé que va a haber gente que me va a mentir por el dinero… Hubo gente de México que se sumó a la causa, ¿cómo confiar en gente que no conoces en persona? He ahí la diferencia”, recalcó.

Por último, Pantoja dejó el siguiente mensaje para la población latina y para los mexicanos que luchan todos los días en EE.UU.: “Si las razas nos unimos, los latinos seremos imparables… Ustedes mexicanos, sigan adelante, hay muchos que quisieran ser como la raza mexicana”.

Te dejamos parte de la charla que tuvimos en exclusiva con Mr. Pantoja:

