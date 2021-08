La Ciudad presenta el nuevo plan para reabrir las escuelas públicas en NYC el 13 de septiembre

Cuando faltan apenas 18 días para el inicio del nuevo año escolar 2021-2022 el próximo 13 de septiembre, las autoridades de la Ciudad de Nueva York presentaron este jueves el nuevo plan de seguridad para la reapertura de las escuelas públicas, que entre muchos protocolos ya usados el año anterior, ahora contempla que si un niño de escuela elemental da positivo de coronavirus toda su clase tendrá que ponerse en cuarentena.

La nueva guía especifica que tras reportarse un caso positivo entre los niños de 6 a 11 años se pondrá en cuarentena al salón en su totalidad, algo que no sucederá con los estudiantes un poco mayores, ya que debido a que los adolescentes de 12 años en adelante son elegibles para vacunarse, si hay un contagio de COVID-19 en su clase los ya inmunizados no tendrán que cumplir con un aislamiento.

¿Y cómo seguirán su proceso de aprendizaje los que sí tengan que hacer cuarentena? “Mientras hacen la cuarentena el proceso de enseñanza no se detendrá, porque nuestros educadores tienen más de un año de experiencia enseñando online durante la pandemia, así que los de escuelas elementales que tengan que aislarse recibirán instrucción en vivo online full time”, indicó la canciller de Educación Meisha Porter al explicar los nuevos protocolos en la rueda de prensa diaria del Alcalde.

Y sobre quién dará las clases a esos niños en cuarentena, la canciller dijo que serán “los mismos profesores que dan las clases en persona, ya que como todo el salón estará aislado entonces el mismo profesor regular de ese salón seguirá el trabajo con sus alumnos pero de manera remota”.

Sobre los adolescentes de escuela intermedia y secundaria que también tengan que aislarse de manera individual por no estar vacunados, Porter indicó que también tendrán a disposición las clases remotas, aunque dijo que todavía se estaba analizando quién les dará esa enseñanza online.

La Canciller indicó que las cuarentenas de estudiantes serán de al menos 10 días para los estudiantes de elemental, mientras que los de intermedia y secundaria podrán volver al salón después de siete días, y tras presentar una prueba negativa de COVID-19, y aunque todavía no se hayan vacunado.

We're excited to welcome students back to @NYCschools buildings on September 13, 2021! Teachers, principals, & school staff cannot wait to welcome you #BackToSchoolNYC to an exciting year of learning, connecting, and creating community. Visit https://t.co/mduvjpUe04 & get ready! pic.twitter.com/MW8n8p7XXQ

El Departamento de Educación de la Ciudad (DOE) aseguró que la única manera en que un edificio escolar sea cerrado por completo debido al coronavirus, es si se registra una situación de varios alumnos de diferentes clases infectados.

Las autoridades presentaron la guía ‘Our Commitment to Your Health and Safety’ que se imprimirá y será distribuida a los padres en los próximos días con todos los detalles específicos de los nuevos protocolos de salud y seguridad para el inicio de clases, pero que desde ya se puede ver online en la página: schools.nyc.gov/school-year/school-year-2021-22.

El plan de regreso a clases contempla además el mandato de uso obligatorio de máscaras, pruebas diarias de salud, purificadores en los ventiladores de aire, desinfecciones de los planteles cada noche, constantes test de covid en las escuelas y ‘situations rooms’ (salas para analizar la situación individual en cada plantel), y todo esto se une la nueva orden de vacunación obligatoria para los empleados y los estudiantes que practican deportes de alto riesgo en las ‘Public Schools Athletic League’ (PSAL).

Michelle Pérez, madre de dos estudiantes que atienden la escuela pública PS 71, participó en la rueda de prensa y dijo sentirse muy tranquila tras revisar el nuevo plan. “Mi hija Angelina estuvo remoto todo el año pasado y mi hijo Jeffry volvió a clases en persona, por lo que sé muy bien todo el espectro”.

“Con la información adicional en esta guía, siento que los padres hemos sido puestos en la silla del conductor y nos han convertido en una parte clave para lograr el retorno seguro de nuestros niños en septiembre”, dijo la madre.

Entre tanto, la asambleísta estatal Carmen de la Rosa, quien también tiene un hijo en escuelas públicas, dijo que ahora con la variante Delta, “la clave para reabrir las escuelas de una manera segura es garantizar que todos lo que pueden recibir la vacuna lo hagan lo más pronto posible”.

“Los planes de la Ciudad para los protocolos de mascarillas, ventilación, distanciamiento social y pruebas anunciados hoy ayudarán a mantener seguros a los estudiantes y al personal este año. Al mismo tiempo, el Alcalde finalmente ha reconocido la necesidad de instrucción virtual para niños médicamente frágiles y para aquellos en cuarentena. Todavía estamos trabajando en los detalles de esta instrucción remota”, dijo Michael Mulgrew, presidente de la Federación Unida de Maestros.

ICYMI: to keep @NYCschools healthy and safe, we are now requiring all Department of Education staff to have at least one dose of the COVID-19 vaccine by September 27.

Check out the @NYCHealthCommr order (https://t.co/dnP0fqP4J2) and FAQ (https://t.co/WhR0WakegQ) to learn more. https://t.co/Qq1khtDxrC

— NYC Public Schools (@NYCSchools) August 25, 2021