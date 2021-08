Maluma vivió un momento de extrema necesidad a los 10 años: vendió sandwiches para ayudar a su mamá.

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La revista 15 minutos de Perú ha sacado a relucir un lado muy vulnerable y que, los fanáticos que no han visto el documental de Maluma de Youtube: Lo Que Era, Lo Que Soy, Lo Que Seré no se imaginan, y es la extrema necesidad que pasó Maluma y su familia cuando tan sólo era un niño. El cantante colombiano reveló que tuvo que ver sandwiches para que su mamá pudiera comprar comida para él y su hermana.

“A pesar de ser muy joven le digo a mi mamá que vamos a buscar una manera de salir adelante todos, que no nos podemos arruinar. Ahí es donde le digo que, con la poca plata que ella tenía en el bolsillo, me dé para hacer sandwiches y yo venderlos en el colegio”, confesó Maluma en su momento casi al borde el llanto y recordando los momentos de hambre y necesidad que le tocó vivir cuando apenas tenía 10 años.

“La poca plata que hacía me la daba y me decía: Mami esto es para que compres la leche o lo que necesites para mañana… Me decía: con esto compras para hacer más sandwiches y lo otro te lo quedas para lo que necesites. A mí no me des nada. Eso fue un apoyo que yo decía: Dios mío mi niño tan chiquito y es el que me da para un desayuno, para un almuerzo…”, dijo Doña Marlli Arias, madre de Maluma.

“Comprábamos el pan más barato, el jamón barato, el queso más barato y yo estudiaba en un colegio de personas de dinero y salía yo al día siguiente con mi morral lleno de sandwiches a venderlos en el colegio y cada vez que yo llegaba del colegio con el dinero, se lo daba a mi mamá para que ella hiciera mercado para nosotros poder alimentarnos…”, dijo Maluma recordando con gran sentimiento lo duro que trabajó desde que era muy pequeñito

Maluma, quien se llama Juan Luis Londoño Arias, cuenta que así fue como llegó el emprendimiento a su vida y no se arrepiente de nada por lo que ha pasado. Todo lo contrario, asegura que cada uno de ellos han sido hermosos. Reconoce que muchos fueron muy duros y dolorosos, pero que también los hizo ser una familia mucho más fuerte.

(Ir al minuto 11:36)