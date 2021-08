Joven pakistaní fue obligada a casarse a los 13 años con un primo de 26 por la “green card”

Naila Amin, una joven pakistaní que fue obligada a casarse con su primo de 26 años cuando ella tenía 13 para que el adulto obtuviera la “green card”, relató a medios estadounidenses su martirio.

El caso de Amin llevó a que el mes pasado, el entonces gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, firmara la ley que lleva su nombre y que prohíbe los matrimonios con menores de edad en el estado.

La ley impide el matrimonio en el estado para cualquier persona menor de 18 años.

Naila fue sacada de su hogar en el condado de Queens y enviada a Pakistán a los 13 años, y fue casada a la fuerza con su primo, quien la maltrataba y la violaba.

La menor había emigrado con su familia a Estados Unidos cuando tenía 4 años, y su familia se estableció en el referido condado.

Desde muy temprano edad, la niña sabía que su destino era casarse con un primo que la doblaba en edad y a quien no amaba.

“A mí me habían prometido a mi primo cuando yo tenía 8 años, así que yo estaba al tanto de que eventualmente yo me casaría con él”, relató la joven a AHA Foundation.

