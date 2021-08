Tom Cruise aterriza helicóptero en el jardín de una familia durante rodaje de ‘Mission: Impossible 7’

Un helicóptero que transportaba a Tom Cruise aterrizó en el jardín de una familia en Warwickshire, Inglaterra, porque el aeropuerto local de Coventry estaba cerrado y él necesitaba llegar a tiempo a una reunión.

Aunque Alison Webb, dueña de la casa, sabía que una gran estrella de cine llegaría a las inmediaciones de su patio, la aparición de Cruise fue toda una sorpresa para ella, su marido y sus hijos.

El actor es conocido por realizar sus escenas de acción en lugar de recurrir a un doble y aprendió a volar en aviones de combate para la película ‘Top Gun’, por lo que no fue raro verlo volar un helicóptero.

De hecho, tras terminar el rodaje de la esperada secuela de la cinta recibió un certificado de aviación honorífico de las fuerzas aéreas de Estados Unidos en reconocimiento a su talento.

Como agradecimiento, Tom permitió a los hijos de Webb dar una vuelta en helicóptero además de posar para numerosas fotos con la familia, aunque no cerca de ellos, pues se sabe que el famoso es muy estricto con los nuevos protocolos de salud por el Covid-19.

Después de un largo rodaje con ambas superproducciones en desarrollo simultáneo, ‘Mission: Impossible 7’ se estrenará el 27 de mayo de 2022, mientras que la 8 tiene prevista su llegada a los cines el 7 de julio de 2023.

Helicopter with Tom Cruise in lands in Warwickshire family's garden and takes kids on a ride to say thank you 🚁 https://t.co/gNhhqfICmJ

— BBC News (UK) (@BBCNews) August 23, 2021