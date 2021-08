Más de $4 millones de dólares han robado ladrones armados que se desplazan en un Mercedes-Benz en Nueva York

Un par de ladrones que se desplazan en un lujoso auto Mercedes-Benz robaron un reloj Richard Mille y otras joyas caras, con un valor total de más de $4 millones de dólares.

Las tres víctimas en dos robos acababan de salir de restaurantes en Chelsea (Manhattan), dijo la policía el jueves.

NYPD está buscando al dúo de asaltantes, sospechosos de al menos dos incidentes. El primero sucedió el 14 de agosto, cuando dos hombres fueron asaltados después de salir del restaurante TAO Downtown alrededor de las 4:20 a.m. y caminaron hacia West 30th Street y Broadway.

Uno de los presuntos ladrones mostró una pistola negra y los sospechosos robaron varias piezas de joyería de las víctimas de 27 y 47 años, incluyendo un reloj Richard Mille, múltiples cadenas, collares y anillos por valor de alrededor de $4 millones de dólares, dijo la policía. Luego, los ladrones regresaron al Mercedes, y huyeron por Broadway hacia West 28th Street y luego giraron a la izquierda hacia la 5ta Avenida.

Una semana después, el 19 de agosto, un hombre de 34 años acababa de salir del restaurante Pergola en West 28th Street cerca de Sixth Avenue en Chelsea alrededor de la 1:10 a.m. y se dirigía hacia Broadway cuando un Mercedes-Benz negro se acercó y estacionó en la esquina. Dos hombres salieron, se acercaron a la víctima y le apuntaron con un arma.

Robaron un collar, un brazalete de tenis y un reloj Audemar, por un valor de alrededor de $100,000 dólares en total, dijeron las autoridades. Después del asalto, los sospechosos regresaron al Mercedes, huyeron hacia el sur por Broadway y giraron a la derecha en West 27th Street, en dirección a Sixth Avenue, reportó New York Post.

La policía sigue buscando a ambos sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

