Miles de personas marchan en Washington y otras en pro de impulsar el derecho al voto

En Washington D.C. y otras ciudades de EE.UU. miles de personas salieron a marchar este sábado para reivindicar el derecho al voto, donde algunos estados con control del Partido Republicano aprobaron leyes que restringirían el sufragio de las minorías.

Esta manifestación se llevó a cabo en el marco del 58 aniversario del histórico discurso del defensor de los derechos civiles Martin Luther King Jr. “Tengo un Sueño”, hecho en 1963.

El enfoque de la manifestación en la capital del país transcurrió en tono reivindicativo, así como festivo, con diversos bailes y cantos en las calles del centro de la ciudad hasta desembocar al Monumento a Lincoln.

Se dejaron lucir pancartas con mensajes en favor a los derechos civiles. “Es 2021, ¿por qué todavía tenemos que luchar por el derecho al voto?”, rezaba uno de los carteles.

Esta protesta busca poner presión sobre el Senado para conseguir la aprobación de la Ley por el Avance de los Derechos Civiles John Lewis, que daría pie al aumento el poder del gobierno federal para bloquear la legislación que consideran discriminatoria, reseñó la agencia EFE.

According to the March On website, they believe their voting rights are under attack. In January, they say 48 states introduced bills that would lead to voter suppression. #MarchOnWashington #VotingRightsMarch pic.twitter.com/mctcABfNB9

— 7News DC (@7NewsDC) August 28, 2021