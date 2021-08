Critican a Adamari López y dicen que el cuello le quedó flácido con la adelgazada.

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

A pesar que muchos han sido los que han aplaudido la gran pérdida de peso que ha experimentado Adamari López desde hace varios meses otra minoría no deja de señalarle los detallitos de la edad y las consecuencias de haber perdido tantas libras en tiempo récord. La conductora de Hoy Día, Adamari López, publicó una foto donde se ve guapísima, pero el público no la perdonó y le señalaron que su cuello luce flácido producto de la adelgazada al tiempo que le dijeron ya no perdiera más peso.

Luciendo una franela y un short rosa viejo, Adamari López se hizo un selfie en el espejo y su cuello lució, según algunos seguidores, algo flácido y envejecido. Recordemos que parte de las consecuencias de perder peso de manera acelerada es que la piel no tiene mucho tiempo de recuperarse y, por lo general, se ve envejecida. Aún así, La Chaparrita de Telemundo siempre tiene en cuenta que ya llegó a los 50 años. Nunca ha temido mostrar sus secretos, ni hablar de su lucha por adelgazar y hasta las canas ha mostrado. Precisamente por eso es tan querida por todos, por ser sencilla, honesta y humilde.

“Ya no adelgaces más...estás bien así mi linda”, “Estás hermosa, no adelgaces más porqué se nota mucho en la papada y el cuello“, “Demasiado mi reina mira el cuello ya está bien así ,quién te quiere te va querer tal y como eres”, “Ya no sigas rebajando porque te vas ir viendo mas viejita”, “Hermosa mi Adamari, pero….! Hasta aquí, ya no adelgaces más”, “Ya esta bien así, el cuello se le ve arrugado, no adelgace más, mantente así” Estas bonita pero no puedes bajar mas se te mira el cuello avejentado, ya luces linda cuida tu peso”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron a Adamari López después de publicar la foto en la que su cuello supuestamente se ve algo flácido.

Mientras, su ex Toni Costa habló de que se siente tranquilo tras la separación de Adamari López y ya se le ha visto en eventos sociales pasándola bien, alegre y muy guapo. Ambos han logrado tener una muy buena relación por su hijita Alaïa e incluso Adamari López le dedico un sentido y contundente mensaje a Toni el día de su cumpleaños así que todo indica que, aunque separados, la paz y le bienestar reina en esta familia.