VIDEO: Cámara captó el momento en que el huracán Ida arrancó el techo de un hospital en Luisiana

Los estragos del huracán Ida en el estado de Luisiana van aumentando cada minuto desde que llegó al estado este domingo. Ante intensidad de la marejada ciclónica que llegó a grado 4, se pudo captar el momento en el que el techo de un hospital sucumbía y era expulsado de su lugar.

En un increíble video publicado por la periodista de NBC Nueva Orleans Christina Watkins, se puede ver el momento exacto en el que parte del techo del Hospital General Lady of the Sea de la parroquia de Lafourche se desprendió por el paso inclemente del viento.

LAFOURCE PARISH: Part of the roof of Lady of the Sea General Hospital, in Galliano, blew off. 😳@BrennanMatherne told me @LafourcheSO is hearing reports of some broken power poles, roof damage, some structure damage. @wdsu #HurricaneIda pic.twitter.com/iXMmURLNH2

— Christina Watkins (@CWatkinsWDSU) August 29, 2021