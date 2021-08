EE.UU. dio por terminada su misión militar en Afganistán después de 20 años de guerra

Estados Unidos anunció este lunes que dio por terminada su misión militar en Afganistán luego de 20 años de guerra y de un proceso caótico de retirada del país que ha dejado centenares de muertos.

Esta información fue oficializada por el general Kenneth McKenzie durante una rueda de prensa desde El Pentágono y detalló la hora en la que partió de Kabul el último avión militar C-17.

“Estoy aquí para anunciar la culminación de nuestra retirada de Afganistán y el fin de la misión para evacuar a ciudadanos estadounidenses, nacionales de terceros países y afganos vulnerables”, indicó McKenzie, quien agregó que el último vuelo militar despegó a las 15:29 p.m., hora del este de Estados Unidos y un minuto antes de la medianoche de Afganistán.

Reconoció que aún quedan pocos estadounidenses en el territorio, los cuales esperan que puedan rescatar de Kabul, mientras el yugo talibán va en incremento y el control a través de nuevas reglas en la población afgana es aún mayor.

A pesar de la evacuación de militares del territorio, aún se mantiene una misión diplomática que debe garantizar que los ciudadanos estadounidenses y afganos “aptos” que deseen irse de Afganistán, lo puedan hacer.

