Alicia Machado y Francisco Gattorno: el actor cuenta cuando la venezolana rechazó besar a un actor

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Francisco Gattorno asegura que el trabajar al lado de Alicia Machado en la película “Expiación: El Fantasma de la Cabaña” le dejó mucho aprendizaje, pues aunque la venezolana se mostró muy cooperativa casi todo el tiempo, también puso a prueba la habilidad del actor de origen cubano para improvisar.

“Fue divertido tener a una ex Miss Universo en el plato. Los llamados eran bastante complicados y ella, la verdad, es que se estuvo como una más de nosotros, apoyándonos, fue muy interesante, aprendí mucho de ella, trabajando con ella”.

Y es que la ex Miss Universo no quería estar en una escena de beso con un actor. “Como un día que no quiso trabajar con un actor y tuve que obligarla a que trabajara. Se me aparece Vicky (productora y guionista) y me dice ‘¡ay, Gattorno!, que ella (Alicia) no quiere trabajar con ese actor, ¿qué hacemos?’. Y yo le digo “tú tranquila, yo voy a hablar con ella, vamos a cambiar un poquito la escena, vamos a quitar la escena del beso, vamos a poner esta otra”.

“Son cosas que pasan durante una filmación que son increíblemente divertidas y que uno no se puede cerrar, uno tiene que salir adelante y buscar la manera de resolver el problema sin que salga nadie lastimado, nadie mal”.

La cinta, bajo la producción de Vicky Contreras, es la ópera prima de Gattorno como director. “Fue un reto, fue una prueba de fuego, la verdad, todavía no me la creo. Fue un sueño hecho realidad hacer esta película. Fue en 16 días que la filmamos, fueron horas exhaustas, fue un esfuerzo tremendo, pero lo disfrutamos muchísimo, nos divertimos haciéndola”.

“Expiación: El Fantasma de la Cabaña” se exhibió en el Teatro Chino de Hollywood en días pasados, como parte del Standalone Film Festival, plataforma que impulsa el cine independiente.

Sigue leyendo: Así maquillan a Raúl González todas las mañanas, para Despierta América en Univision

Jennifer López brilla con Universal junto a nada más y nada menos que Jurassic World

Jennifer Lopez es la burla de todos: pasea su vestido Dolce & Gabbana con todo y etiqueta