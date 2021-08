Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Cuando era una estudiante de 20 años en el Radcliffe College de Massachusetts, Diana de Vegh fue amante de JFK y lo ocultó por más de 60 años. La hoy abuela de 83 años reveló su historia sobre el romance que sostuvo con John F. Kennedy.

De Vegh narró que conoció a quien después se convertiría en el presidente número 35 de EE.UU. durante un evento en Boston. “Dame tu asiento para que un anciano cansado pueda sentarse junto a una chica bonita“, le dijo el entonces senador al joven con el que De Vegh acudió al evento. Y ahí comenzó su relación.

En un artículo que escribió en Air Mail News, De Vegh relató que después de ese primer encuentro le pidió acudir a un evento la semana siguiente. Uno de los ayudantes del joven político se presentó en su residencia de estudiantes para llevarla a diferentes eventos de campaña.

Durante uno de esos eventos la invitó a un apartamento que tenía en Boston, y ahí ocurrió su primer encuentro íntimo. “Después de todo, tenía 20 años, un suministro completo de hormonas y estaba locamente enamorada de este hombre convincente. ¿Por qué no me arrojaba a sus brazos? (…) Las chicas buenas no tenían sexo”, escribió la mujer que hoy es una psicoterapeuta ciega con práctica privada en Nueva York.

A pesar de que en 1958 una relación de eta naturaleza era todo un escándalo, De Veigh mantuvo una relación intermitente con JFK hasta que en 1962 el ya entonces presidente estadounidense descubrió que estaba consultando asuntos políticos con el padre de Veigh, quien era un consolidado economista.

“Cuando John Kennedy perdió interés en mí, yo también perdí interés en mí. Sin experiencia en relaciones adultas, no se me ocurrió que las mujeres pudieran estar enojadas con los hombres, así que en lugar de eso, me volví contra mí misma”, escribió De Veigh. La joven se mudó a París donde pudo continuar su vida. Se casó y tuvo dos hijos.

“Me tomó años recuperarme de mi relación con Kennedy, y casi tantos años para finalmente escribir esto”, confiesa la terapeuta. “Entonces, era joven y estaba deslumbrada. Ahora soy vieja y ciega. Déjame decirte cuál me gusta más: sin duda, vieja y ciega. Mi versión de vieja y ciega, me apresuro a agregar, la versión de la buena fortuna, con salud y recursos. Ahora tengo más visión que vista, pero todos los días veo verdad y belleza en la vida de mis pacientes, mis amigos y mi familia”, concluye.

