Quinto pandillero MS-13 sentenciado por un homicidio salvaje a machetazos en Nueva York

Samuel Ponce logró una sentencia de 9 años a cadena perpetua, tras declararse culpable en el crimen grupal a machetazos de la Mara Salvatrucha (MS-13) contra Bryan Lemus en Long Island (NY).

Por el caso ya van cinco acusados. Los otros pandilleros Mara Salvatrucha (MS-13) identificados y procesados por el crimen son Jeustin David Maldonado, Christian Rodríguez, Stanley Juárez y Raúl Ponce, hermano de Samuel.

La policía dijo que el grupo atrajo al adolescente Lemus (18) -enemigo percibido de la pandilla hispana- al parque Massapequa antes de matarlo brutalmente el 23 de agosto de 2016. Los restos fueron encontrados casi tres años después, en mayo de 2019.

Samuel Ponce (20), residente de Hempstead, se había declarado culpable el pasado 28 de junio de 2021 de asesinato en segundo grado. La sentencia máxima que podía recibir era de 15 años a cadena perpetua porque en el momento del crimen era un quinceañero, acotó News12.

“La vida de Bryan Lemus se vio truncada violentamente cuando Samuel Ponce y otros miembros de la MS-13 lo emboscaron y asesinaron a machetazos”, dijo la fiscal de distrito interina Joyce Smith, ratificando su trabajo “para librar al condado Nassau de esta despiadada violencia de pandillas y garantizar que estos peligrosos individuos sean sacados de nuestras calles. Agradezco a nuestros socios en el Departamento de Policía del condado Nassau, la Administración de Control de Drogas (DEA), las Investigaciones de Seguridad Nacional y el Grupo de Trabajo de Pandillas de Long Island del FBI por su ayuda en este caso”.

El día de su muerte en el verano de 2016, Lemus estaba paseando a su perro en Arthur Street en Uniondale cuando fue atraído a Massapequa Preserve. Su cuerpo fue encontrado el 24 de mayo de 2019 en una tumba poco profunda dentro del parque por miembros de la Oficina de Homicidios del Departamento de Policía de Nassau durante un escrutinio del área.

Long Island (NY) es una de las áreas con mayor presencia de MS-13 en EE.UU., donde se le atribuyen al menos docenas de asesinatos en los últimos años. El grupo está asociado con reclutar jóvenes, mayormente de origen latino.

