Griezmann se despidió del Barcelona: “Me voy triste por no haber podido disfrutar más de vosotros”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Tras la reciente salida del Lionel Messi del FC Barcelona hacia París, la afición culé suponía que Antoine Griezmann iba a ser el nuevo generador de juego. Todas las miradas apuntaban al “Principito” para asumir tal responsabilidad y la realidad es salió del club en el último día del mercado.

Desde su llegada a la ciudad Condal ha sufrido críticas de todos los sectores: hinchas, periodistas, analistas y más. La mayoría esperaba ver de él un rendimiento parecido a lo que demostró en el Atlético Madrid con el “Cholo” Simeone.

“Querido Culers. Me despido agradeciendo vuestro cariño. Lo di todo por esta camiseta, me he implicado con éste gran club y me voy triste por no haber podido disfrutar más de vosotros en las gradas, pero orgulloso de haber sido uno de los vuestros”, dice parte de la despedida del francés.

Su arribo al club fue en 2019 tras desembolsar $142,14 millones de dólares al Atlético Madrid. Jugó en dos años 102 partidos, facturó 35 goles y repartió 17 asistencias. Nunca pudo ganarse la confianza de la gente, a pesar de marcar una buena cantidad de goles en su última campaña.

Ahora quiere revivir viejas sensaciones nuevamente en el Atlético de Madrid bajo las órdenes de Simeone.

Lee también: La 10 que dejó Messi en el Barcelona la portará una joya de la cantera