Kraft vuelve a lanzar su helado con sabor Mac & Cheese

Kraft compartió en twitter que está dando gusto a las personas que se quedaron con ganas de seguir disfrutando de los macarrones con queso en su versión de helado.

“Gritamos. Gritaste. Todos gritaron por más”, dice el mensaje de Kraft a la vez que recomienda: “Consíguelo mientras puedas!”.

We screamed. You screamed. Everybody screamed for more @VanLeeuwen Ice https://t.co/08jf7KIQSV WE MADE MORE! Get it while you can! https://t.co/3XMehqIpXf pic.twitter.com/5jaSztZ3Cd

— Kraft Macaroni & Cheese (@kraftmacncheese) August 31, 2021