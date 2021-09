La cubana Yaimé Pérez brilló en el bosque de la Cambre

La cubana Yaimé Pérez, medalla de bronce en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio, se alzó este miércoles con el triunfo, gracias a un intento de 63,41 metros, en la final de lanzamiento de disco de la reunión de Bruselas, duodécima etapa de la Liga de Diamante, que cambió su habitual escenario, el estadio Rey Balduino, para disputarse en el bosque de la Cambre, uno de los pulmones de la capital belga.

#BrusselsDL 🇧🇪 // Discus Throw 🚺

World champion and Olympic bronze medalist, Yaimé Pérez 🇨🇺, takes the victory after leads the event with 66.47m and 63.41m in last round !

2nd – Valarie Allman 🇺🇸- 64.25m (63.28m last round)

3rd – Sandra Perković 🇭🇷- 65.14m (X in last round) pic.twitter.com/i7gOWUlBwN

— Victor K Almeida 📰 (@AlmeidaVictorK) September 1, 2021