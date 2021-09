Dramáticos videos captaron tornados en medio de lluvias históricas en Jersey y Nueva York

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Múltiples tornados destrozaron hogares en Nueva Jersey y dejaron cientos de vuelos cancelados en los aeropuertos Newark y JFK, dos de los principales en el área triestatal, donde las tormentas provocaron cortes eléctrico y diluvios en las calles y carreteras anoche.

Se emitieron dos alertas de emergencia por inundaciones repentinas anoche: uno en el noreste de Nueva Jersey –la primera del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) en la historia para la región- y otro para la ciudad de Nueva York, una hora después.

Desde temprano ayer, el NWS había advertido de fuertes lluvias y posibles anegaciones en la región, por la llegada del debilitado huracán Ida de categoría 4 que, tras golpear el sur de EE.UU., avanzaba como depresión tropical hacia el norte, a menos de dos semanas de las precipitaciones históricas que dejó el huracán Henri en Nueva York.

Los gobernadores Kathy Hochul (NY) y Phil Murphy (NJ), y el alcalde Bill de Blasio (NYC) declararon “estado de emergencia”. Residentes de Nueva Jersey subieron anoche a las redes sociales videos impresionantes de tornados de hasta 40 mph, en medio de comentarios de temor.

A medida que las imágenes de casas aplanadas y destruidas en el sureste de Nueva Jersey circulaban en las redes sociales, el NWS emitió una advertencia de tornado para NYC y la parte sur del condado Westchester, hasta la ciudad New Rochelle.

MUST SEE 👀 A camera captured a #tornado heading directly for the Burlington Bristol Bridge in New Jersey Wednesday evening. pic.twitter.com/3E2lfGklRl — WeatherNation (@WeatherNation) September 2, 2021

🌪️🌀🙏🏻🙏🏻🙏🏻📿 for us in NJ never have tornadoes we had 7 this year and about 5 again today this is historic it's like Sandy all over again ! #NJ pic.twitter.com/OdreqLPuRc — 🐻👇🏻Looch 🐻👇🏻 (@Looch40785706) September 2, 2021

More of the damage in Mullica Hill on Marvin Lane. ⁦@NBCPhiladelphia⁩ pic.twitter.com/xPV038CNnp — Matt DeLucia (@MattDeLucia) September 1, 2021

Un alerta de emergencia por inundación repentina se emite en situaciones extremadamente raras cuando las lluvias muy intensas crean una amenaza grave para la vida humana, y el daño catastrófico de una inundación repentina está ocurriendo al momento o sucederá pronto.

Hubo informes de “múltiples víctimas atrapadas” en Harrison Township, que incluye Mullica Hill (NJ), dijo el departamento local de bomberos, reportó NJ.com, sin detallar el número y las condiciones de los afectados. Varios distritos escolares permanecerán cerrados hoy en Nueva Jersey.

Mientras, inundaciones épicas empaparon los cinco condados de NYC y obligaron al cierre del Metro y trenes suburbanos, con reportes de estaciones anegadas por cataratas formadas en escaleras y túneles.

“Estamos soportando un evento meteorológico histórico esta noche con lluvias récord en toda la ciudad, inundaciones brutales y condiciones peligrosas en nuestras carreteras”, resumió el alcalde De Blasio, citado por New York Post. “Por favor, manténgase fuera de las calles esta noche y deje que nuestros primeros en responder y los servicios de emergencia hagan su trabajo”.

El alerta de inundaciones y no salir se fue extendiendo progresivamente hasta las 5 a.m. No se esperan lluvias hoy en NYC, pero sí fuertes ráfagas de hasta 28 mph y temperatura media de 75F (24C) en el día. Mañana viernes y sábado se perfilan soleados, y para el domingo hay 40% chance de precipitaciones al momento.

Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del NWS NY. Más detalles acá sobre el pronóstico en cada condado de Nueva York y Jersey.

Footage shows devastating damage in Mullica Hill, New Jersey, after a tornado moved through the area. Remnants of Hurricane Ida are wreaking havoc across the Northeast. https://t.co/5nwItZ23l1 pic.twitter.com/GjbYJlsCxU — ABC News (@ABC) September 2, 2021