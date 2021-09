Abuela y dos tíos arrestadas por muerte de niño en silla de ruedas baleado en Nueva Jersey

La abuela y dos tíos del niño discapacitado Jahmeer Allen fueron acusados luego de que muriese de una balazo aparentemente causado por sí mismo el domingo en Newark, Nueva Jersey.

Según las autoridades, el niño de 8 años en silla de ruedas sufrió una herida de bala autoinfligida. Fiscales del condado Essex dijeron que el tiroteo en Newark ocurrió alrededor de las 10 p.m. del domingo en la cuadra 100 de la avenida Schuyler.

Su tía Jahnaya Black, de 23 años, estaba en casa y dormía en el momento del tiroteo, dijo la policía. Ahora enfrenta cargos de poner en peligro el bienestar de un niño, igual que la abuela y tutora legal del menor, Shaneefah Allen (43), quien no estaba allí cuando ocurrió la tragedia.

Otro tío del niño, el adolescente Marquis Wright de 18 años, fue acusado de posesión ilegal de un arma, poner en peligro el bienestar de un menor, transportar un arma de fuego fabricada sin número de serie y permitir el acceso a una pistola cargada. Según la policía, Wright llevó el arma al apartamento y la dejó desatendida, acotó Pix11.

