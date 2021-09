Alicia Machado ya se había metido a la cama con un compañero en un reality anterior. ¡Tenía novio!

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La Casa de los Famosos de Telemundo está que arde. La transmisión de todo lo que hacen los participantes durante las 24 horas del día no tiene desperdicio. Hemos visto peleas, problemas de convivencia y ya han comenzado a intimar un poco más, incluso hablar de sexo sin ningún tipo de tabú antes las cámaras. Pero la venezolana Alicia Machado lo llevó más allá y se metió hace poco a la cama con su compañero Roberto Romano. Sin embargo, esta no sería la primera vez que la ex Miss Universo hiciera tal hazaña.

Alicia Machado no dejado de ser noticia desde que entró a La Casa de los Famosos. La venezolana no pierde tiempo y ya se dejó ver metida en la cama con el actor mexicano Roberto Romano, quien por lo visto será el rompecorazones de esta edición del programa. En el clip anterior se puede ver a Alicia y Roberto compartiendo, cama y caricias cómplices, ambos participantes se quitaron los micrófonos y se metieron bajo las sábanas dejando el desenlace a la imaginación de los espectadores. En otra oportunidad, se besaron frente a las cámaras y ya hoy se les vio hablando de amor y en conflicto. Pero aunque muchos no recuerden Alicia Machado ya se había metido a la cama en un reality anterior en el que participó en España llamado La Granja. Para ese entonces, esto supuso un gran conflicto para la ex Miss Universo.

Esto ocurrió en el 2005. Luego de una fiesta en el reality, se acaloró una situación con uno de sus compañeros, el actor Fernando Acaso, y juntos protagonizaron una escena bastante subida de todo desde una de las camas de La Granja VIP. Las cámaras, como estaba establecido, grabaron todo lo que sucedía dentro del lugar. Es decir, esto también. Alicia Machado tenía para ese entonces una relación estable con el ex jugador de beisbol profesional y también venezolano, Bob Abreu. Después de esto, la pareja anunció su separación.

Alicia Machado y Francisco Gattorno: el actor cuenta cuando la venezolana rechazó besar a un actor

Tanya Charry se defendió, como colombiana, de acusaciones de Alicia Machado

Cantante colombiana acusó a Alicia Machado de haberla invitado a ‘prostituirse’